Рада може розширити повноваження АМКУ для деолігархізації економіки

Глава комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що народні депутати розглянуть законопроект про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Це необхідно для деолігархізації економіки.

"Незабаром на нашому комітеті буде розглядатися законопроект, що збільшить і посилить повноваження Антимонопольного комітету. Ключова роль у процесі деолігархізації економіки буде покладена саме на Антимонопольний комітет", - сказав парламентар.

Наталуха звернув увагу, що саме таким чином процес деолігархізації відбувався у США та Європі.

"Антимонопольний комітет має виносити рішення про монопольне становище, про узгоджені дії, аналізуючи інформацію. Але треба усвідомлювати, що це не націоналізація, а антитрастові заходи - цивілізовані та загальноприйняті у всьому світі", - зазначив глава комітету.