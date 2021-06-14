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Рада може розширити повноваження АМКУ для деолігархізації економіки

Автор: Юлія Струк

Глава комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що народні депутати розглянуть законопроект про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Це необхідно для деолігархізації економіки.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Незабаром на нашому комітеті буде розглядатися законопроект, що збільшить і посилить повноваження Антимонопольного комітету. Ключова роль у процесі деолігархізації економіки буде покладена саме на Антимонопольний комітет", - сказав парламентар.

Наталуха звернув увагу, що саме таким чином процес деолігархізації відбувався у США та Європі.

"Антимонопольний комітет має виносити рішення про монопольне становище, про узгоджені дії, аналізуючи інформацію. Але треба усвідомлювати, що це не націоналізація, а антитрастові заходи - цивілізовані та загальноприйняті у всьому світі", - зазначив глава комітету.

Нагадаємо, глава партії СН Олександр Корнієнко розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити. Вони стосуватимуться, зокрема, медіа та антимонопольних справ.

Як писало РБК-Україна, комітет Ради з нацбезпеки може розглянути закон про олігархів цього тижня.

Зазначимо, у ВР анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.

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