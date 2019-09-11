Рада може розпустити ЦВК на цьому тижні

Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії (ЦВК) вже 12 вересня. Про це на брифінгу повідомила заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, нардеп від "Слуги народу" Аліна Загоруйко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, сьогодні комітет визначиться, чи виносити подання президента про розпуск ЦВК до сесійної зали.

"Подання президента до Верховної ради зайшло 9 вересня. Сьогодні це питання буде розглядатися на комітеті. За результатами прийнятого рішення будемо вирішувати, чи буде пропонуватися це питання для винесення в залу. Дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК може бути розглянуто і завтра", - зазначила Загоруйко.

Зазначимо, засідання профільного комітету пройде сьогодні в перерві між ранковим і вечірнім засіданнями Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання про розпуск ЦВК.

У "Слуги народу" розповіли, що причинами розпуску ЦВК є судові рішення щодо неправомірних дій під час виборів.