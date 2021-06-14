НАТО і ситуація на Донбасі: Зеленський анонсував теми зустрічі з Байденом

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом під час візиту до США економічну підтримку, вступ до НАТО і ситуацію на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю агентствам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, передає ОП .

В ході бесіди Зеленський нагадав, що під час нещодавньої телефонної розмови з Джо Байденом він отримав запрошення відвідати з візитом США наприкінці липня.

Зазначається, що під час зустрічі з президентом США Володимир Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також ситуацію з безпекою на сході країни.