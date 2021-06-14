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НАТО і ситуація на Донбасі: Зеленський анонсував теми зустрічі з Байденом

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 18:32
НАТО і ситуація на Донбасі: Зеленський анонсував теми зустрічі з Байденом Фото: президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом під час візиту до США економічну підтримку, вступ до НАТО і ситуацію на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю агентствам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, передає ОП.

В ході бесіди Зеленський нагадав, що під час нещодавньої телефонної розмови з Джо Байденом він отримав запрошення відвідати з візитом США наприкінці липня.

Зазначається, що під час зустрічі з президентом США Володимир Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також ситуацію з безпекою на сході країни.

Нагадаємо, 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом. В ході розмови американський президент запросив Зеленського відвідати Білий дім цього літа.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що відомство працює над організацією візиту Володимира Зеленського до США. Поїздка планується на кінець липня.

Як повідомляло РБК-Україна, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чого Білий дім очікує від України перед візитом українського президента Володимира Зеленського в Вашингтон.

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