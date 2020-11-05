Рада у п'ятницю може розглянути призначення двох суддів КСУ

Верховна рада у п'ятницю, 6 листопада, може розглянути питання щодо призначення двох суддів Конституційного суду. Однак, якщо це питання буде в порядку денному.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

З точки зору процедури, зазначила народна депутатка, все було дотримано, тому парламент може розглянути це питання.

"Це може бути у порядку денному. З точки зору процедури, там все дотримано, і конкурс, і комітет ухвалив кандидатури. Конкурс проводився ще на початку року. Якщо це буде у порядку денному, Рада може розглянути це питання", - пояснила вона.

Зазначимо, сьогодні кандидат на посаду судді КСУ Руслан Сидорович у своєму Facebook написав, що парламент 6 листопада буде розглядати питання призначення суддів. Він також оприлюднив запрошення на засідання парламенту.

Фото: запрошення на засідання Ради (facebook.com Ruslan Sydorovych)

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що судді, які не підтримали скасування відповідальності за недостовірне декларування, відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду.

Крім того, нещодавно понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ, які підтримали скандальне рішення, добровільно піти у відставку або скласти повноваження.