КСУ взяв до розгляду заяву нардепів із закликом суддів піти у відставку

Фото: КСУ (РБК-Україна)

Конституційний суд України зареєстрував і взяв до розгляду заяву від народних депутатів, в якому суддів КСУ закликали піти у відставку. Відповідну заяву напередодні подав глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Заява була подана в КСУ сьогодні, 4 листопада.

"У секретаріаті Конституційного суду України документ зареєстрований і прийнятий до розгляду", - повідомили в КСУ.

Нагадаємо, звернення до суддів Конституційного суду із закликом самостійно піти у відставку підтримали понад 200 народних депутатів. Документ підписали нардепи з "Слуги народу", "Голоси", "Європейської солідарності" і групи "Довіра".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 кримінальних проваджень за даним фактом. Одну справу про недостовірне декларування вже закрили.

В результаті президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Однак пізніше президент закликав суддів КСУ самостійно піти у відставку.

Також РБК-Україна писало, що більшість українців негативно ставляться до рішення КСУ щодо скасування відповідальності за недостовірне декларування.