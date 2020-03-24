Рада може провести позачергове засідання 26 березня, - джерело

Верховна рада України може провести позачергове засідання парламенту у четвер, 26 березня, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Зазначимо, що раніше проведення позачергового засідання анонсував спікер Ради Дмитро Разумков. Однак він не уточнював можливу дату проведення.

"Уже збираємо присутність нардепів", - повідомило джерело у фракції.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна в парламенті після проведеної наради за участю голови Верховної ради та голів фракцій заявило, що ВР готова до проведення позачергового засідання. За словами співрозмовника агентства, в Раді чекають законопроекти від Кабміну.

За словами джерел РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу" на нараді з главами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Однак, як пояснили співрозмовники, позачергове засідання не може відбутися дистанційно через те, що запропонований першим віце-спікером Русланом Стефанчуком законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції ще не прийнятий.

Як писало агентство раніше, в парламенті з'явився текст законопроекту Стефанчука про проведення пленарних засідань Ради на час карантину через коронавірус у режимі відеоконференції.

Додамо також, вчора Кабмін Дениса Шмигаля зареєстрував у Раді свій перший законопроект. Текст документа наразі відсутній на сайті парламенту, але, відповідно до назви, проектом пропонуються зміни до державного бюджету на 2020 рік в частині безперервного харчування військовослужбовців.