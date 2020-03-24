Кабмін Шмигаля вніс до Ради перший законопроект

Фото: засідання Кабміну (Telegram)

Кабмін пропонує ВР зміни до держбюджету щодо безперервного харчування військових

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Так, документ був зареєстрований у парламенті у понеділок, 23 березня.

Зараз його текст відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Підкреслимо, згідно з даними на сайті ВР, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, на початку березня Шмигаль анонсував, що уряд планує внести невідкладні зміни до державного бюджету України. Він підкреслював, що як тільки уряд "буде готовий - винесе це на розгляд". "Щодо перегляду бюджету: працюємо сьогодні, працюємо завтра, дивимося на можливості бюджету... Будемо пропонувати зміни до бюджету для того, щоб виконати соціальні зобов'язання", - підкреслював глава Кабміну.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков розповів, які законопроекти Верховна рада може розглянути у зв'язку з ситуацією з коронавірусом - зміни до держбюджету і в трудове законодавство.