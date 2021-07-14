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Рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання: що розглянуть нардепи

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Київ, Середа 14 липня 2021 10:37
Рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання: що розглянуть нардепи Фото: Рада сьогодні збереться на позачергове засідання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання. На порядку денному два законопроекти.

Про це вона повідомила у коментарі РБК-Україна.

"О 14:00. Воно буде коротким. Два питання: законопроекти №5141 та №5440. Щодо АРМИ і продовження дії органічних сертифікатів", - зазначила парламентар.

Рада сьогодні збереться на ще одне позачергове засідання: що розглянуть нардепи

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ухвалила за основу законопроект №5141. Закон забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду.

Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 15 липня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання. На порядку денному - 13 законопроектів.

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