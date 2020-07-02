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Позачергове засідання Ради: став відомий час проведення

Новини » Політика     02.07.2020 - 17:33
Позачергове засідання Ради: став відомий час проведення
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше анонсувалося, що позачергове засідання ВР може відбутися сьогодні ввечері

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня. Початок засідання запланований на 14:00.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам біля Ради.

"Завтра у нас чергове засідання. У рамках чергового засідання - година запитань до уряду, потім півтори години - шоу опозиції з правками. Потім півгодини на запити, потім ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі", - розповів парламентарій.

За його словами, підписні листи за проведення позачергового засідання зареєструють завтра вранці.

"Не знаю, чи будуть кадрові питання щодо голови АМКУ, на комітеті ще розглядається... О 14:00, я думаю (розпочнеться позачергове засідання, - ред.)", - додав Арахамія.

Нагадаємо, заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що ВР може відправити главу НБУ Якова Смолія у відставку в п'ятницю, 3 липня.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань фінансової, митної і податкової політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДавид Арахамія
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