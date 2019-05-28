Рада може провалити відставку Гройсмана, - представник Кабміну у ВР

Голосування перед позачерговими парламентськими виборами

за відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та складу Кабінету міністрів України у четвер, 30 травня, може не відбутись через відсутність народних депутатів у сесійній залі. Про це заявив представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар підкреслив, що багато нардепів уже працюють у виборчих округах.

"Більшість фракцій ще не зробили жодної заяви, чи будуть вони голосувати за відставку Кабміна. Гройсман написав заяву про відставку. Але наразі я не бачу сьогодні фізично 226 депутатів. Чи буде у четвер 226 людей? Я навіть не можу уявити собі. Багато депутатів вже працюють у виборчих округах", - заявив Денисенко.

Заступник голови комітету з питань правової політики Леонід Ємець також висловив побоювання, що голосів за відставку Кабміну може не вистачити через відсутність депутатів у залі.

"Я ще ні від кого не чув, щоб хтось був проти. Якщо народні депутати будуть у залі в четвер, проголосують", - заявив Ємець.

За його словами, народні депутати наразі перебувають на засіданнях ПАРЄ або ж зайняті проведенням виборчої кампанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не буде проводити засідання на цьому тижні. РБК-Україна повідомили в Секретаріаті Кабміну, що це пов'язано з можливим голосуванням за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на пленарному засіданні Ради 30 травня. Таким чином, подальші плани залежатимуть від подій у парламенті в четвер.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада розгляне на цьому пленарному тижні питання відставки Кабінету міністрів з огляду на розпуск парламенту й послідуючі позачергові вибори.

Так, минулого тижня у ВР зареєстрували заяву Гройсмана про відставку. Відзначимо, відразу після інавгурації президента Володимира Зеленського, під час якої він попросив Кабмін піти у відставку, глава уряду заявив, що має намір йти. Крім того, він додав, що Зеленський повинен запропонувати кандидатуру нового прем'єра і уряду, з яким зможе працювати.