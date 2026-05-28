Рада провалила законопроект о декриминализации порно

Верховная Рада не поддержала законопроект №12191, который предусматривал отмену уголовной ответственности за создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
За документ проголосовали 207 народных депутатов, чего недостаточно для принятия решения (минимально необходимо 226 голосов).
Также депутаты не смогли отправить законопроект на повторное первое чтение, поэтому документ считается отклоненным.
Документ был зарегистрирован группой народных депутатов еще в 2024 году.
Главная идея заключалась в освобождении от уголовной ответственности за создание и распространение контента интимного характера между совершеннолетними по взаимному согласию.
Авторы инициативы отмечали, что это не "легализация порно", а "декриминализация", чтобы людей не привлекали к уголовной ответственности за хранение контента.
При этом уголовная ответственность должна была остаться за:
Обсуждение законопроекта активизировалось на фоне новостей о задержании участников коррупционной схемы, связанной с "прикрытием" деятельности сети так называемых "порноофисов".
Напомним, недавно правоохранители провели обушки в областных управлениях Национальной полиции Украины в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Как установили следователи, руководство территориальных подразделений полиции в этих областях могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов".
По данным Офиса генпрокурора, посредником в схеме был водитель одного из заместителей главы МВД. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с чиновниками о невмешательстве в работу таких "офисов".
Во время обысков у должностных лиц Нацполиции изъяли шесть элитных авто, оружие и более 22 млн гривен наличными. Есть задержанные. Четырех должностных лиц полиции отстранили.