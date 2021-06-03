Рада провалила закон для протидії легалізації нацизму: що він пропонував

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон передбачав, що символіка націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму включає у себе:

символіку, зображення, написи, присвячені військово-поліційній організації Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) - "СС" (включаючи підрозділи Ваффен-СС) (Schutzstaffel), а також символіку всіх підрозділів СС (включаючи підрозділи Ваффен-СС);

символіку, зображення, написи, присвячені штурмовому управлінню "СА" (Sturmabteilung) НСДАП;

символіку, зображення, написи, присвячені таємній державній поліції "Гестапо" (Geheime Staatspolizei) НСДАП;

символіку, зображення, написи, присвячені внутрішньопартійній службі безпеки "СД" (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS) НСДАП.

Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та його військових та\або напіввійськових формувань СС, СА, СД, Гестапо та їх підрозділів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України пропонувалося заборонити.

Документ передбачав, що держава розслідує злочини, пов’язані з переслідуванням і масовим знищенням євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокостом).

Згідно з проектом, до інформації з обмеженим доступом пропонували заборонити відносити відомості, пов'язані з переслідуванням і масовим знищенням євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокостом).