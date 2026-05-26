Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Рада провалила закон о посылках: что теперь

16:16 26.05.2026 Вт
2 мин
До минимально необходимого количества не хватило четырех голосов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Верховная Рада Украины (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Верховная Рада Украины не смогла поддержать налогообложение посылок из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Народные депутаты не поддержали правки к законопроекту №12360 (изменения в Таможенный кодекс), которые касались налогообложения посылок.

Документ, который предусматривал отмену льготного порога на посылки до 150 евро, даже не смогли отправить на повторное второе чтение.

Было набрано 222 голоса из 226 минимально необходимых - закон отклонен.

Фото: результаты голосования в Раде (t.me/yzheleznyak)

Стоит отметить, что принятие закона о налогообложении посылок является основным вопросом для продолжения внешнего финансирования на нынешнем этапе.

Источники РБК-Украина, знакомые с подготовкой переговоров с МВФ, ранее сообщали, что это ключевой вопрос, без решения которого программа может быть приостановлена.

По их словам, если закон о посылках не будет принят в ближайшее время, условие по посылкам может получить статус prior actions, и второй транш кредита Украина не получит, пока закон не будет принят.

Налог на посылки

Законопроект предусматривает налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Сейчас отправления ценой до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины.

Согласованный с МВФ документ предлагает сохранить льготный режим только для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро. Такие отправления, как и раньше, не будут облагаться ни НДС, ни пошлиной.

Для посылок стоимостью до 150 евро планируют ввести НДС в размере 20%. Если же стоимость превышает 150 евро, к ним будет применяться НДС, а также 10% пошлины на сумму сверх установленного лимита. Сегодня и НДС, и пошлина начисляются только на часть стоимости, превышающей 150 евро.

Напомним, более половины украинцев поддерживает отмену льгот на посылки. Налоговые изменения имеют общественную поддержку, но застряли в парламенте.

Ранее Евросоюз рассматривал возможность более жестких условий для всего пакета кредита на 90 млрд евро. Часть выплат планировали поставить в зависимость от выполнения налоговых реформ.

