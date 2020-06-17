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Рада списала борги старого енергоринку

Новини » Енергетика     17.06.2020 - 14:02
Рада списала борги старого енергоринку
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон передбачає докапіталізацію держкомпаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго"

Верховна рада списала борги старого енергоринку. ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2386.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект проголосували 243 нардепа.

У пояснювальній записці зазначено, що кредиторська заборгованість "Енергоринку" станом на 31 серпня 2019 року становила 28,1 млрд грн, підприємству своєю чергою винні 30,9 млрд грн.

Закон передбачає докапіталізацію держкомпаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок погашення заборгованості перед ними державного підприємства "Енергоринок". Саме воно викуповувало всю електроенергію у країні за попередньої моделі ринку.

Борг "Енергоринку", згідно з документом, погасять за рахунок емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і списання боргів, у тому числі перед держкомпанією "Укренерго".

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України энергорынокВерховна Рада
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