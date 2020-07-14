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Зеленський підписав закон про списання боргів на оптовому ринку електроенергії

Вівторок 14 липня 2020 20:30
Зеленський підписав закон про списання боргів на оптовому ринку електроенергії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Згідно з документом, погашення заборгованості здійснюється шляхом застосування процедури взаєморозрахунків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії". Верховна рада схвалила законопроект 17 червня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Метою закону є повне погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії.

Документом передбачається погашення заборгованості шляхом застосування процедури взаєморозрахунків, переведення боргу, уступки права вимоги, погашення (списання) заборгованості за рахунок коштів держбюджету.

Реалізація закону сприятиме завершенню відповідного етапу впровадження нового ринку електричної енергії та розв'язання проблем фінансового стану підприємств - учасників ринку електроенергії.

Нагадаємо, у червні ВР схвалила в другому читанні законопроект №2386.

За основу законопроект був прийнятий ще в кінці квітня, за нього проголосували 258 нардепів.

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