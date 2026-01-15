Рада провалила рассмотрение законопроектов, важных для ЕС и МВФ

Почему это важно

Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня двух законопроектов - №13620, №14067 необходимых для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility, и еще одного - №14025 - для поддержки МВФ.

В частности, законопроект №14025 о налогообложении доходов от цифровых платформ и изменения в банковское законодательство набрал лишь 113 голосов из 226 минимально необходимых.

Именно правительственные законопроекты №14025 вместе с №14026 образовали инициативу по налогообложению доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX").

Для Международного валютного фонда проект №14025 - это prior action (предварительные условия или обязательные шаги/маяки), ведь Украина и МВФ достигли договоренности о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на 8,2 млрд долларов.

И МВФ выдвинул дополнительные условия для ее утверждения. Среди них - предложение о налогообложении доходов от цифровых платформ.

Первый этап их рассмотрения профильным налоговым комитетом Верховной Рады уже пройден - законопроекты поддержаны к принятию в первом чтении. Но во втором чтении Раде сегодня рассмотреть законопроект не удалось.