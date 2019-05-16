Рада просить Кабмін звернутися до президента через забруднення у басейні 2 річок

Верховна рада звернулася до Кабінету міністрів і президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ зоною надзвичайної екологічної ситуації, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Рада після низки невдалих голосувань підтримала за основу та в цілому проект постанови №10162 "Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора і Случ". За документ проголосували 228 нардепів.

Зокрема, Рада зобов'язала Кабмін здійснити подання президенту України про визнання басейну річок Хомора і Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського та Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної екологічної ситуації. Президента просять оголосити басейн річок Хомора і Случ зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Відзначимо, в пояснювальній записці автори проекту зазначають, що протягом чотирьох років в річки Хомора (Хмельницька область) і Случ (Хмельницька, Житомирська та Рівненська області) роблять небезпечні промислові викиди. Винуватцями забруднення органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцеві жителі називають ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна" та КП "Полонне тепловодопостачання", розташовані в Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував ВР звернутися до Кабінету міністрів і президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Як писало РБК-Україна, в лютому Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, документ підтримав 241 нардеп.

Додамо також, у четвер президент Петро Порошенко підписав закон про підтримку проекту з постачання питної води в Маріуполь. Згідно з умовами договору між Україною і Францією, близько 64 млн євро будуть виділені на фінансування проекту.