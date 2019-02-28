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Рада схвалила стратегію екологічної держполітики до 2030 року

Новини » Політика    28.02.2019 - 16:30
Рада схвалила стратегію екологічної держполітики до 2030 року
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Документ у другому читанні підтримав 241 депутат ВР

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримав 241 нардеп.

Законом передбачений перегляд основних стратегічних завдань екологічної держполітики, засновані, перш за все, на виявлених кореневих причинах екологічних проблем України та фінансової спроможності країни до їх вирішення.

"Сформовано бачення стану навколишнього середовища, якого Україна повинна досягти в 2030 році. Спираючись на висновки досяжності цілей і завдань діючої стратегії, включаючи фінансову спроможність, запропоновано продовжити термін дії стратегії до 2030 року. Формулювання цілей і стратегічних завдань відбувалася таким чином, щоб вони були спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх наслідків", - йдеться у пояснювальній записці.

Зараз цілі стратегії включають:

  • формування у суспільстві екологічних цінностей та принципів сталого споживання та виробництва, в яку входить 5 стратегічних завдань;
  • забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України, в яку входить 16 стратегічних завдань;
  • забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, в яку входить 7 стратегічних завдань;
  • зниження екологічних ризиків для екосистем і здоров'я населення до соціально прийнятного рівня, в яку входить 11 стратегічних завдань;
  • вдосконалення і розвиток державної системи природоохоронного управління, в яку входить 12 стратегічних завдань.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін зареєстрував у парламенті проект закону №8328 "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" у кінці квітня минулого року.

Додамо, на початку вересня 2018 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, викликана збройною агресією Російської Федерації екологічна катастрофа на Донбасі загрожує усій Європі.

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Теми: Засідання Ради
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