Раді рекомендують звернутися до Кабміну щодо забрудення у басейні 2 річок

Фото: засідання комітету (komekolog.rada.gov.ua)

У постанові президенту пропонують оголосити надзвичайну екологічну ситуацію у басейні 2 річок

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній раді звернутися до Кабінету міністрів та президента щодо визнання басейну річок Хомора та Случ зоною надзвичайної екологічної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, Раді рекомендують ухвалити проект постанови №10162 "Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ".

Проектом пропонується:

Кабінету міністрів України здійснити подання президенту України щодо визнання басейну річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної екологічної ситуації;

президенту України - оголосити басейн річок Хомора та Случ зоною надзвичайної екологічної ситуації.

"Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній раді прийняти проект Постанови про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ", - сказано у повідомленні.

Так, у пояснювальній записці автори проекту постанови зауважують, що протягом чотирьох років до річок Хомора (Хмельницька область) і Случ (Хмельницька, Житомирська та Рівненська області) роблять небезпечні промислові викиди. Винуватцями забруднення органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцеві мешканці називають ТОВ "Понінківська картонно-паперова фабрика - Україна" та КП "Полонне тепловодопостачання", розташовані в Хмельницькій області.

Нагадаємо, в лютому Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, документ підтримав 241 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня 2018 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, викликана збройною агресією Російської Федерації екологічна катастрофа на Донбасі загрожує всій Європі.