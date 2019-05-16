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Порошенко підписав закон про кредит на очищення води в Маріуполі

Новини » Політика    16.05.2019 - 14:10
Порошенко підписав закон про кредит на очищення води в Маріуполі
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко підписав закон про підтримку проекту з постачання питної води в Маріуполь

Президент Петро Порошенко підписав закон про підтримку проекту з постачання питної води в Маріуполь. Про це він написав у Twitter.

Згідно з умовами договору між Україною і Францією близько 64 млн євро будуть виділені на фінансування проекту.

"Підписав закон про підтримку проекту з постачання питної води в Маріуполь. Відповідний договір між урядами України і Франції ратифікував український парламент. За договором будуть виділені близько 64 млн євро на фінансування цього проекту", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що відсутність якісної питної води було багаторічною проблемою міста.

"Давно працювали з мером Маріуполя Вадимом Бойченком над вирішенням питання забезпечення водопостачання. Вдячний нашим партнерам - Французькій Республіці, які допомагають Україні у вирішенні цієї проблеми", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада ратифікувала угоду з Францією про кредит у розмірі 64 млн євро на фінансування постачання питної води в Маріуполі. Законопроект №0218 підтримали 258 нардепів.

Документ передбачає створення за рахунок використання сучасних технологій, резервних джерел водопостачання міста на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Зазначимо, згідно з пояснювальною запискою, договір передбачає надання Францією кредиту в розмірі, який не перевищує 64 млн євро на термін 30 років. Передбачено пільговий період 10 років. У законі визначено порядок фінансування та порядок повернення кредиту, включаючи нарахування процентів за прострочені платежі, інші істотні умови договору.

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