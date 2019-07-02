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Рада пройшла половину правок до нового виборчого кодексу


Нардепи розглянули 2300 правок до нового виборчого кодексу

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула половину поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи пройшли 2300 від усіх поправок. Всього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада напередодні виборів у ВР розглянула вже дві тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Відзначимо, комітет ВР з питань правової політики в новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов'язати державні органи працювати на виборах без вихідних. У комітеті підкреслили, що виборчий процес дуже швидкоплинний, і багато роботи випадає на вихідні дні.

Додамо також, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонується, щоб НАЗК відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

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