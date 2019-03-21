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Рада не проголосує за "мовний закон" до виборів

Новини » Політика    21.03.2019 - 12:58
Рада не проголосує за "мовний закон" до виборів
Фото: Вадим Денисенко (УНІАН)

Нардепи не зможуть продовжити засідання ВР у четвер до прийняття "мовного закону"

Депутати Верховної ради не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко.

Нардеп відзначив затягування розгляду закону.

"У нас залишився лише четвер. Я сумніваюсь, що вдасться до виборів. Адже регіонали ("Опозиційний блок", - ред.) дуже затягують.  Я не говорю точно, я говорю, що робиться затягування, щоб ми цього не зробили", - повідомив Денисенко.

За словами народного депутата, у четвер не зможуть продовжити засідання парламенту для завершення розгляду поправок через відсутність голосів за це рішення.

"Судячи з того, скільки депутатів в залі, я думаю, це неможливо", - додав він.

Нагадаємо, ВР у середу, 20 березня, розглянула майже 40% поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Усього в законі 2082 правки, парламентарі ж розглянули 824 поправки.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на джерело в парламенті, пленарне засідання Верховної ради можуть продовжити в четвер, 21 березня, до прийняття "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної".

Так, у вівторок, 19 березня, парламентарі пройшли більше 30% поправок до "мовного закону".

Рада розглянула майже 40% поправок до "мовного закону" в середу Засідання Ради у четвер можуть продовжити до ухвалення "мовного закону"
Новини України украинский языкВерховна РадаВадим ДенисенкоЗакон
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