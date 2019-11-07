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Рада може проголосувати закони Зеленського щодо змін до Конституції до 2020

Новини » Політика     07.11.2019 - 18:12
Рада може проголосувати закони Зеленського щодо змін до Конституції до 2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи можуть схвалити закони в цілому не раніше лютого наступного року

Усі законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського щодо внесення змін до Конституції планується проголосувати за основу у першому читанні до 2020 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, розгляд проектів відбудеться одразу ж після отримання висновків КСУ щодо відповідності законопроектів Основному закону.

"Верховна рада затягувати це не буде. Після того, як Конституційний суд надасть висновок, законопроекти будуть винесені на розгляд парламенту на найближчі пленарні засідання. Я думаю, що до Нового року абсолютно реально попередньо схвалити більшістю усі зміни до Конституції, якщо ми отримаємо позитивні висновки Конституційного суду по кожному законопроекту", - сказав представник президента у КСУ.

Він зазначив, що до кінця 2019 року Рада має віддати за зміни до Конституції - лише 226 голосів. А на наступній сесії проголосувати конституційною більшістю у 300 голосів.

"Спочатку відбудеться підготовче засідання (профільного комітету, - ред.). Буде висновок комітету, потім повна процедура обговорення у Верховній раді, голосування більшістю у 226 голосів, а на наступній черговій сесії треба буде 300 голосів. Це вимога Конституції про те, що вони мають бути повністю затверджені на наступній черговій сесії. Тобто, це не раніше лютого місяця", - додав нардеп.

Представник президента наголосив, що законопроекти про внесення змін до Конституції будуть розглядатись у сесійній залі по мірі надходження висновків Конституційного суду.

"Немає потреби розглядати їх разом. Вони будуть розглядатись по мірі надходження від Конституційного суду. Це буде доволі складна повна процедура обговорення у Верховній раді, тому недоречно ставити їх в один день. Це займе дуже багато часу, і можемо не встигнути. Їх навпаки краще розвести на різні дні пленарного тижня. Для нас важливо кожен з них розглянути окремо і отримати підтримку у 226 голосів", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, Конституційний суд України дозволив внести зміни до КУ для скасування адвокатської монополії. Також суд визнав конституційним закон Зеленського про допоміжні органи Ради.

Зазначимо, спікер ВР Дмитро Разумков доручив комітету з питань правової політики підготувати до розгляду в сесійній залі законопроект президента Володимира Зеленського №1028 про внесення зміни до статті 85 Конституції України (про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Ради).

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня Верховна рада України направила до Конституційного суду України сім законопроектів глави держави на предмет відповідності вимогам Основного закону.

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