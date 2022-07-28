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Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі

Фото: Рада проголосувала закон про особливі гарантії для громадян Польщі (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Верховної ради Ярослава Желізняка.

Закон передбачає громадянам Польщі:

  • права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків
  • провадження господарської діяльності
  • здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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