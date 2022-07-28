Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі

Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Верховної ради Ярослава Желізняка.
Закон передбачає громадянам Польщі:
Відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.
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