Рада поддержала закон об особых гарантиях для граждан Польши

Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.
Закон предусматривает гражданам Польши:
Согласно закону граждане Польши будут иметь право на отдельные соцвыплаты, которые предусмотрены законодательством Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.
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