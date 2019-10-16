Рада схвалила судову реформу Зеленського

Народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського у другому читанні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустрілися криками "Ганьба".

Закон передбачає перевантаження і посилення участі міжнародних експертів у судовій системі.

Так, проектом унормовується діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, зокрема запроваджується новий порядок формування ВККС, за яким призначення на посади дванадцяти членів комісії здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Таким чином, склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів скорочений з 16 до 12 членів. При цьому сума винагороди членам ВККС встановлюється на рівні посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду.

Підкреслимо, в законі зазначено, що в комісію може може увійти політично нейтральний громадянин України зі стажем від 15 років (і який володіє державною мовою). Однак в ВККС забороняється обирати колишніх членів Вищої ради правосуддя.

У документі прописане скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 осіб При цьому базовий оклад суддів цього суду зменшений з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (таким чином замість 144 тис. 75 гривень встановлено суму в розмірі 105 тис. 655 гривень).

Варто також відзначити, в законі передбачено створення нового органу - Комісії з питань сумлінності та етики. Вона створюється при Вищій раді правосуддя і складається з трьох представників ради, а також трьох міжнародних експертів (при цьому участь міжнародних експертів в цій комісії припиняється через 6 років з моменту вступу в силу цього закону).

Зазначимо, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич раніше висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського. За словами генсека, ухвалення даного законопроекту може мати серйозні наслідки для незалежності судової системи в Україні, так як він впливає на кваліфікаційні вимоги до суддів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, що 12 вересня Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.