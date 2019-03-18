Рада продовжить розгляд "мовного закону" у вівторок

Розгляд документу розпочнеться з 490-ї поправки

Во вторник, 19 марта, народные депутаты продолжат рассмотрение "языкового закона" - законопроекта о функционировании государственного языка. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер напомнил, что рассмотрение документа начнется с 490-й поправки.

"Мы продолжаем рассмотрение фундаментального закона "О функционировании украинского языка как государственного". Мы начинаем завтра рассмотрение с 1490-й поправки... Я убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы рассмотрение закона состоялось в соответствии с процедурами, чтобы не допустить любой срыв", - сообщил Парубий.

Напомним, после принятия "языкового закона" во втором чтении правительство сразу приступит к приведению всех подзаконных актов в соответствие с законом о языке, о чем заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы 14 марта рассмотрели почти четверть поправок в "языковой закон" - законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Так, всего в законе 2082 правки. В четверг нардепы прошли 489 поправок.

Добавим также, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что ВР может не успеть завершить рассмотрение всех поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" на этой сессионной неделе. По его мнению, документ могут принять уже после выборов президента.