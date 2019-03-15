У Кабміні розповіли про подальші дії після ухвалення "мовного закону"

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гройсмана, Кабмін буде швидко напрацьовувати всі підзаконні акти

Після ухвалення "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" - у другому читанні Кабінет міністрів одразу приступить до приведення всіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується української мови. Наша мова є єдина - українська, при тому, що права інших мають бути абсолютно повністю захищені. Ви знаєте, що це для мене є принциповим питанням. Чому така ситуація відбувається, ви зараз розглядаєте закон про мову. Як тільки ви його завершите і ухвалите, хочу вам гарантувати, що уряд дуже буде швидко напрацьовувати всі підзаконні акти для того, щоб це забезпечити", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що Верховна рада продовжить розглядати поправки до "мовного закону", представлені до другого читання, у пленарний вівторок, 19 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи 14 березня розглянули майже чверть поправок до "мовного закону" - законопроект №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У четвер нардепи пройшли 489 поправок.

Відзначимо, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що ВР може не встигнути завершити розгляд усіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" на наступному сесійному тижні. На його думку, документ можуть прийняти вже після виборів президента.