Рада продовжить працювати в найближчі тижні

Верховна рада має намір продовжити працювати у найближчі тижні. Про це йшлося під час зустрічі голів фракцій зі спікером парламенту Андрієм Парубієм, повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Герасимов в ефірі каналу "Прямий" розповів, що зустріч голів фракції з Парубієм відбулася вчора, 23 травня.

"Вчора відбулась зустріч керівників і представників фракцій і груп парламенту за головуванням Андрія Парубія. На ній було оголошено чітку позицію, що Рада має повну змогу приймати закони. Адже в Україні діє Конституція і в Україні діє безперервність влади. Саме тому з понеділка відбудеться погоджувальна рада. А з вівторка парламент почне приймати важливі закони", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня. Указ президента вже оскаржений у Верховному суді.

Указ про розпуск Ради і дострокові вибори опублікований в "Урядовому кур'єрі". У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.