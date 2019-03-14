Рада продовжила розгляд правок до "мовного закону"

У середу нардепи розглянули 13% правок до "мовного закону"

Верховная рада Украины в четверг, 14 марта, продолжила рассмотрение правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного, передает корреспондент РБК-Украина.

К закону ко второму чтению поданы 2082 правки. Во среду депутаты рассмотрели 271 правку.

Напомним, Рада в среду, 13 марта, рассмотрела 13% правок к "языковому закону".

Стоит отметить, в ходе рассмотрения ряд учтенных и редакционно учтенных в законопроекте правок ставили на подтверждение. Их поддерживали менее 100 нардепов при 226 минимально необходимых, таким образом эти нормы были изъяты из тела закона.

В частности, нардепы не поддержали норму, согласно которой предлагалось исключить депутатов Верховной рады из перечня лиц, от которых требуется свободное владение украинским языком. При этом глава профильного комитета Николай Княжицкий объяснял, что Конституция Украины не предусматривает такое требование к нардепам, и если включить такое требование в "языковой закон", впоследствии Конституционный суд Украины может признать документ несоответствующим Основному закону.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада во вторник рассмотрела почти 6% правок к "языковому закону".

Отметим, во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Раду перенести принятие "языкового закона" на период после президентских выборов.

Так, нардепы 12 марта начали рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. При этом парламент формально перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении 28 февраля.