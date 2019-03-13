Рада продовжила розгляд правок до "мовного закону"

У вівторок нардепи розглянули майже 6% правок до "мовного закону"

Верховная рада Украины в среду, 13 марта, продолжила рассмотрение правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

К закону ко второму чтению поданы 2082 правки. Во вторник депутаты рассмотрели 120 правок.

"Мы продолжаем, коллеги, рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка как государственного... Мы закончили на 120-й правке вчера", - отметил спикер ВР.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения одну из включенных в законопроект правку №73 поставили на подтверждение. Ее поддержали лишь 73 депутата ВР, таким образом правку изъяли из тела закона.

"Статус украинского языка как единственного государственного языка предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определены настоящим законом", - предусматривалось нормой.

Также планировалось предусмотреть, что украинский язык как единственный государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, фактором единства и национальной безопасности Украины.

Напомним, вчера парламент рассмотрел почти 6% правок к "языковому закону".

Во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Раду перенести принятие "языкового закона" на период после президентских выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы 12 марта начали рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. В проект ко второму чтению представлены 2082 правки. При этом парламент формально перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении 28 февраля.