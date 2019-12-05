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Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Новини » Політика     05.12.2019 - 12:08
Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення підтримали 254 нардепа

Верховна рада України в четвер, 5 грудня, продовжила засідання парламенту до вичерпання порядку денного. Про це оголосив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Така пропозиція надійшла від народного депутата Ярослава Железняка. Парламентарій підкреслив, що сьогодні насичений порядок денний.

Продовження роботи парламенту підтримали 254 депутата Ради.

"Рішення прийнято. Продовжуємо нашу роботу до повного вичерпання порядку денного", - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Рада сьогодні відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Спікер ВР Дмитро Разумков не уточнив, коли відбудеться розгляд. Питання розгляду кодексу стояв першим у порядку денному.

Варто підкреслити, що сьогодні парламентарії пішли на перерву відразу після відкриття ранкового засідання. Нардепи повернулися до роботи майже через годину.

Як писало РБК-Україна, в сесійній залі відбулася бійка між депутатами. Так, нардепи билися за колоною, яка знаходиться у секторі фракції "Європейська солідарність".

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