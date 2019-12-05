Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение поддержали 254 нардепа

Верховная рада Украины в четверг, 5 декабря, продолжила заседание парламента до исчерпания повестки дня. Об этом объявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое предложение поступило от народного депутата Ярослава Железняка. Парламентарий подчеркнул, что сегодня насыщенная повестка дня.

Продление работы парламента поддержали 254 депутата Рады.

"Решение принято. Продолжаем нашу работу до полного исчерпания повестки дня", - заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, Рада сегодня отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского. Спикер ВР Дмитрий Разумков не уточнил, когда состоится рассмотрение. Вопрос рассмотрения кодекса стоял первым в повестке дня.

Стоит подчеркнуть, что сегодня парламентарии ушли на перерыв сразу после открытия утреннего заседания. Нардепы вернулись к работе почти через час.

Как писало РБК-Украина, в сессионном зале произошла драка между депутатами. Так, нардепы дрались за колонной, которая находится в секторе фракции "Европейская солидарность".