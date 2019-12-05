ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня

Новости » Политика     05.12.2019 - 12:08
Рада продлила заседание до исчерпания повестки дня
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение поддержали 254 нардепа

Верховная рада Украины в четверг, 5 декабря, продолжила заседание парламента до исчерпания повестки дня. Об этом объявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое предложение поступило от народного депутата Ярослава Железняка. Парламентарий подчеркнул, что сегодня насыщенная повестка дня.

Продление работы парламента поддержали 254 депутата Рады.

"Решение принято. Продолжаем нашу работу до полного исчерпания повестки дня", - заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, Рада сегодня отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского. Спикер ВР Дмитрий Разумков не уточнил, когда состоится рассмотрение. Вопрос рассмотрения кодекса стоял первым в повестке дня.

Стоит подчеркнуть, что сегодня парламентарии ушли на перерыв сразу после открытия утреннего заседания. Нардепы вернулись к работе почти через час.

Как писало РБК-Украина, в сессионном зале произошла драка между депутатами. Так, нардепы дрались за колонной, которая находится в секторе фракции "Европейская солидарность".

В Раде подрались депутаты В Раде рассказали, по какому законодательству пройдут местные выборы
Новости Украины Верховная Радаповестка дня
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь