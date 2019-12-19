Рада продовжила заборону відкривати справи про банкрутство "Чорноморнафтогазу"

Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект № 2432, який передбачає заборону відкривати справи про банкрутство "Черноморнефтегаза" до кінця 2022 року, передає кореспондент РБК-Україна.

За прийняття документу за основу проголосували 290 нардепів, а в цілому його підтримали 294 депутата ВР.

зокрема, в документі прописано, що справи про банкрутство Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" до 31 грудня 2022 року не відкриваються. При цьому відкриття провадження підлягають припиненню, крім випадків, коли ліквідація відбувається за рішенням власника.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року Верховна рада VIII скликання підтримала за основу і в цілому законопроект №8338 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз". Тоді документ підтримали 236 парламентаріїв.

Даний законопроект №8338 для відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу" внесли у Верховну раду в травні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, п'ятий президент Петро Порошенко підписав закон про стабілізації роботи "Чорноморнафтогазу" у Криму, яким накладається мораторій на початок банкрутства компанії до 2019 року.