Рада відновила діяльність "Чорноморнафтогазу"

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Верховна рада передбачила тимчасове зняття арештів з майна "Чорноморнафтогазу"

Парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №8338 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект після ряду провальних голосувань підтримали 236 парламентарів.

Суть законопроекту

Пропонується встановити, що на період тимчасової окупації України ДАТ "Чорноморнафтогаз" відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання для:

проведення розрахунків щодо забезпечення виробничої, інвестиційної діяльності, діяльності з захисту майнових прав і законних інтересів в судах (арбітражах);

погашення заборгованості за договорами, укладеними до початку тимчасової окупації території України, яка підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, а також заборгованості перед бюджетом.

Рахунок буде відкриватися в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом міністрів України за пропозицією НАК "Нафтогаз України".

Також законопроектом пропонується передбачити тимчасове зняття арештів з майна товариства.

Заборгованість "Чорноморнафтогазу"

Станом на початок 2014 року "Чорноморнафтогаз" було одним з найбільших підприємств паливно-енергетичного комплексу, яке забезпечувало розробку шельфу Чорного і Азовського морів і видобувало близько 2 млрд куб. м природного газу.

Так, 100% акцій товариства знаходяться у статутному капіталі НАК "Нафтогаз", яке є його єдиним акціонером. Однак, 17 березня 2014 року нелегітимною Верховною радою Республіки Крим прийнято постанову, якою "встановлено", що все рухоме і нерухоме майно товариства є власністю "Республіки Крим".

У результаті зазначених дій суспільство втратило доступ до більшості родовищ корисних копалин і виробничих активів, розташованих на території АР Крим, а також до первинної бухгалтерської, податкової та фінансової документації підприємства за період до початку тимчасової окупації території України. Незаконне захоплення Російською Федерацією активів ДАТ зробило практично неможливим нормальне ведення ним господарської діяльності.

"З огляду на це, станом на 31.04.2018 кредиторська заборгованість товариства, яка підтверджена рішеннями судів, становить близько 500 млн грн і має тенденцію до збільшення через нарахування кредиторами інфляційних сум і відсотків річних. При цьому щодо товариства відкрито 65 виконавчих проваджень на загальну суму близько 350 млн грн та накладено арешти на кошти і майно", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Так, заборгованість виникла за договорами, укладеними до тимчасової окупації території України, а їх невиконання є наслідком захоплення активів товариства в Криму.

Варто підкреслити, ДАТ сьогодні фактично позбавлене можливості оперативного фінансування та регулювання розробки його родовищ, перш за все Стрілецького газового родовища.

Слід зазначити, ДАТ "Чорноморнафтогаз" є єдиним підприємством в Україні, яке має досвід видобутку вуглеводнів з морського шельфу і спеціалізується саме на такий діяльності.

Нагадаємо, даний законопроект №8338 для відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу" внесли в Раду в травні 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко підписав закон про стабілізацію роботи "Чорноморнафтогазу" в Криму, яким накладається мораторій на початок банкрутства компанії до 2019 року.