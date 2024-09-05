Рада назначила нового главу Минстратегпрома: что о нем известно

Железняк написал, что за назначение Германа Сметанина главой Минстратегпрома проголосовали 247 нардепов.

Фото: результаты голосования в Раде (t.me/yzheleznyak)

Ранее Министерство по вопросам стратегических отраслей возглавлял Александр Камышин, который до этого был главой правления "Укрзализныци".

Верховная Рада уволила Камышина 4 сентября. Как сообщалось, он переходит на работу в Офис президента и должен стать стратегическим советником президента.

Сам Камышин ранее заявлял, что переходит на другую должность, связанную с обороной.

Кто такой Герман Сметанин

Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Он окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Имеет специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств и менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса.

Профессиональная карьера Сметанина началась в 2014 году. Около года он работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, который является составной частью "Укроборонпрома".

Сметанин также работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. В 2020-2021 годах являлся директором по производству госпредприятия "Завод имени В.А. Малышева". До 2023 года работал директором Харьковского бронетанкового завода.

В апреле 2023 года правительство назначило Германа Сметанина главой "Завода имени В.А. Малышева", в конце июня 2023 года руководителем "Укроборонпрома".