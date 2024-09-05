Рада назначила нового главу Минстратегпрома: что о нем известно

Парламент назначил нового министра по стратегическим отраслям. Эту должность получил бывший глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Железняк написал, что за назначение Германа Сметанина главой Минстратегпрома проголосовали 247 нардепов.
Фото: результаты голосования в Раде (t.me/yzheleznyak)
Ранее Министерство по вопросам стратегических отраслей возглавлял Александр Камышин, который до этого был главой правления "Укрзализныци".
Верховная Рада уволила Камышина 4 сентября. Как сообщалось, он переходит на работу в Офис президента и должен стать стратегическим советником президента.
Сам Камышин ранее заявлял, что переходит на другую должность, связанную с обороной.
Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Он окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Имеет специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств и менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса.
Профессиональная карьера Сметанина началась в 2014 году. Около года он работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, который является составной частью "Укроборонпрома".
Сметанин также работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. В 2020-2021 годах являлся директором по производству госпредприятия "Завод имени В.А. Малышева". До 2023 года работал директором Харьковского бронетанкового завода.
В апреле 2023 года правительство назначило Германа Сметанина главой "Завода имени В.А. Малышева", в конце июня 2023 года руководителем "Укроборонпрома".
В начале сентября в правительстве произошло несколько важных замен. С должностей уволили главу Минстратегпрома, министра иностранных дел, главу Минюста, главу Минприроды, вице-премьера по евроинтеграции и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
На некоторые из этих должностей уже назначены новые люди, но некоторые министерства планируют объединить и реструктуризировать. К примеру, Ольга Стефанишина станет главой - Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом.
Детальнее об обновлении правительства и почему решили оставить премьер-министра - в материале РБК-Украина.
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