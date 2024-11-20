Рада приняла госбюджет-2025, а Зеленский подтвердил разрешение бить вглубь РФ: новости за 19 ноября

Война России против Украины: последние новости

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи в Украине.

Российские войска пытаются штурмовать Времен Яр, но успехов не имеют. В то же время там оккупанты проводят "мясную разведку".

Россияне атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области "Шахедами", есть погибшие

Частично разрушено здание общежития, под завалами предположительно находятся 5 человек.

Согласно предварительной информации, в результате атаки:

погибли двенадцать человек, среди которых один ребенок;

ранении – 13 человек, среди которых два ребенка.

За 1000 дней войны РФ запустила по Киеву 2,5 тысячи ракет и дронов, половину – в этом году.

За 1000 дней полномасштабного вторжения России Киев прошел через 1369 воздушных тревог, суммарно продолжавшихся более 1553 часов. На город враг выпустил более 2500 ракет и дронов.

Одним из самых массированных ударов стало применение почти 80 ракет и дронов в одну ночь.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по составу боеприпасов в Брянской области

В ночь на 19 ноября подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 г. центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

Европе придется удвоить расходы на оборону после прихода Трампа, - Bloomberg

Аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Джорджем Фергюсоном пишут, что 15 крупнейшим европейским членам Организации Североатлантического договора, возможно, придется увеличить военные инвестиции на 340 млрд. долларов в год, доведя их до 720 млрд. долларов.

Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что ограничит отношения США с Европой в сфере безопасности, а во время саммита НАТО в свой первый срок Трамп пригрозил выйти из военного альянса, если союзники не увеличат расходы.

Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Финляндии Элина Валтонен выступили с заявлением, в котором отметили важность защиты критической инфраструктуры.

"Тот факт, что подобный случай вызывает подозрения в умышленном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени", - отметили они.

Британия ввела санкции против чиновников РФ за идеологическую обработку украинских детей

Великобритания ввела санкции против десяти российских чиновников и связанных с государством молодежных организаций. Они виноваты в насильственной депортации и попытках идеологической обработки украинских детей.

Пакет санкций направлен против поддерживающих эту программу, включая военно-патриотическое движение "Юнармия" - российскую военизированную организацию, которая играет центральную роль в попытках Путина принудительно депортировать и идеологически проработать молодое поколение Украины.

Рада приняла бюджет на 2025 год

Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 339 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 941 млрд грн, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2 трлн. 177 млрд. гривен).

В то же время, предусмотрено сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен до 419 млрд гривен. Будут заморожены минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Зеленский подтвердил, что Украине разрешили бить по территории РФ западными ракетами

"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", -отметил глава государства.

В США заявили, что Украине мобилизация военных нужна больше, чем новое оружие

"Мы считаем, что ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украине нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", – сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.