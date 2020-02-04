Рада прийняла закон про створення нацоргану інтелектуальної власності за основу

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2255 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 307 парламентарів.

Законопроектом, зокрема, пропонується запровадити дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Відповідно до цієї системи, Мінекономіки забезпечуватиме формування та реалізуватиме державну політику у сфері інтелектуальної власності. А Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики (видача охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності).

Вказано, що НОІВ функціонуватиме як юридична особа публічного права (державна організація) та належатиме до сфери управління Мінекономіки.

Нагадаємо, в січні перший заступник ВР Руслан Стефанчук заявив, що пленарному тижні повинні 13-17 січня мають бути прийняті закони про інтелектуальну власність. Він зазначив, що нардепи потрібно задуматись над створенням єдиного органу інтелектуальної власності в Україні.

Як писало РБК-Україна, в лютому 2018 року Кабінет міністрів України створив Раду з питань інтелектуальної власності.

Варто відзначити, що в 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільному прогресі України в реформі законодавства в сфері прав інтелектуальної власності.