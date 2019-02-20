Уряд ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові

Фото: засідання Кабміну (kmu.gov.ua)

Реалізація Стратегії оцінюється у приблизно 6,5 млрд грн

Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Як зазначається, основна мета реалізації Стратегії - забезпечення рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. Очікується, що до 2022 року запрацюють нові механізми фінансування й управління, що відповідають загальним принципам трансформації усієї системи охорони здоров’я.

Основним завданням документу є створення трирівневої системи крові: на національному, регіональному та госпітальному рівнях. Так, на національному рівні вперше планується створити Трансфузіологічний центр, що здійснюватиме функцію управління та координації системи крові та моніторингу її функціонування. На регіональному рівні центри крові будуть централізовано заготовляти, тестувати, переробляти, зберігати та розподіляти донорську кров та її компоненти. А відділення трансфузіології мають трансформуватись в лікарняні банки крові у складі закладів охорони здоров’я (госпітальний рівень).

Окрім того, очікується, що введення системного підходу до управління системою крові на національному рівні поліпшить стан інфекційної та імунологічної безпеки та скоротить ризики інфікування крові на різних етапах її заготівлі та використання.

У МОЗ наголошують, що розвиток системи крові в Україні базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві крові. Вперше буде впроваджено єдиний національний реєстр донорів та електронна медична інформаційна система в установах системи крові та закладах охорони здоров’я для оперативного контролю обігу компонентів крові.

Фінансування потенційно здійснюватиметься з кількох джерел: державний та місцевий бюджети, кошти міжнародних партнерів, а також за рахунок механізмів державно-приватного партнерства. У цілому реалізація запропонованого плану модернізації та підтримки нової національної системи крові оцінюється у приблизно 6,5 млрд грн до 2022 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки".