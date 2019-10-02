Рада прийняла закон про розвантаження Великої палати Верховного суду

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду і з приводу термінів повернення адміністративних справ", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 271 депутат ВР.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що значна кількість справ передається на розгляд Великої палати Верховного суду тільки через безпідставне посилання учасників справи на порушення судами предметної і суб'єктної юрисдикції, а касаційний суд позбавлений можливості реагувати в правовому полі на такі зловживання з боку учасників справи. Зазначалося, що вищезгадане призводить до надмірного штучного завантаження Великої палати суду.

Так, документом передбачено, що передача касаційними судами судових справ на розгляд Великої палати ВС на підставі порушення правил предметної або суб'єктної юрисдикції, походить при сукупному наявності таких підстав: наявність різної судової практики в подібних суперечках в касаційних судах інших юрисдикцій; відсутність висновків Великої палати суду по предметної або суб'єктної юрисдикції у подібних суперечках; заявлення учасником справи, який оскаржує судове рішення про порушення правил юрисдикції при розгляді справи в судах попередніх інстанцій.

Нагадаємо, в першому читанні парламентарії прийняли цей закон 12 вересня.

Додамо також, Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".

Однак Верховний суд просить відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.