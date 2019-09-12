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Рада підтримала за основу закон про розвантаження Великої палати Верховного суду

Новини » Політика    12.09.2019 - 17:49
Рада підтримала за основу закон про розвантаження Великої палати Верховного суду
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 262 нардепи

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1026 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 262 нардепи.

"Значна кількість справ передається до Великої палати Верховного суду лише через безпідставне посилання учасників справи на порушення судами предметної та суб’єктної юрисдикції, а касаційний суд позбавлений можливості реагувати в правовому полі на такі зловживання з боку учасників справи", - вказано у пояснювальній записці.

Вищезазначене призводить до надмірного штучного навантаження Великої палати суду.

Пропонується визначити, що передача касаційними судами судових справ на розгляд Великої Палати ВС з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції, відбувається за сукупної наявності таких підстав: наявності різної судової практики в подібних спорах в касаційних судах інших юрисдикцій; відсутності висновків Великої палати суду щодо предметної чи суб’єктної юрисдикції у подібних спорах; заявлення учасником справи, який оскаржує судове рішення про порушення правил юрисдикції під час розгляду справи в судах попередніх інстанцій.

Нагадаємо, раніше ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".

Як писало РБК-Україна, депутати планують внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025. За його прийняття проголосували 345 парламентаріїв.

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