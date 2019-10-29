Рада прийняла закон про отримання добровольцями статусу УБД за основу

Верховна рада України прийняла законопроект №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 321 парламентарій. Нардепи також схвалили скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Проектом запропоновано доповнити закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", додавши до переліку учасників бойових дій осіб, в період до набрання чинності ЗУ "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях ", які добровільно захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції у районах її проведення не менше 30 календарних днів (незалежно від перерв), у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Підкреслимо, даний статус пропонується не поширювати на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність) .

Законопроектом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таких осіб і встановлюються відповідні підстави.

Крім того, законопроектом також пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії цих осіб на членів їх сімей.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський у середині вересня заявив, що Рада незабаром ухвалить закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.

Нагадаємо, комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді України прийняти законопроект №2045-1.

Як писало РБК-Україна, законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян" 20 жовтня набув чинності. Відповідно до закону, зростають штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБС.

Відзначимо, даний проект закону парламент схвалив у другому читанні 3 жовтня. При цьому за основу даний закон приймала ще Верховна рада 8 скликання на початку червня. За документ тоді після низки невдалих спроб проголосував 231 депутат.