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Правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні воєнних злочинів, - Зеленський

Київ, Субота 29 серпня 2020 12:55
Правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні воєнних злочинів, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні розслідувати злочини, скоєні під час війни на Донбасі. Для цього в Офісі Генпрокурора є спеціальний департамент.

Про це глава держави сказав під час заходів до Дня пам'яті захисників України, передає прес-служба Офісу президента.

"Правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі Генерального прокурора створено департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони підуть вперед", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що не можна забувати героїв, які віддали своє життя, захищаючи країну.

"Навряд чи ми можемо сподіватися на те, що така рана як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків всіх загиблих коли-небудь затягнеться. Скажу відверто, українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулася, щоб кожне ім'я ніхто не забув", - зазначив президент.

Нагадаємо, 29 серпня в Україні відзначають перший в історії День пам'яті захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Також РБК-Україна писало, що у річницю Іловайської трагедії президент нагородив посмертно трьох військових.

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