Раді рекомендують ухвалити закон про зміни в протидії відмиванню коштів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон про зміни в протидії відмиванню коштів рекомендується ухвалити у другому читанні

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді України ухвалити у другому читанні урядовий законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що під час з підготовки законопроекту до другого читання надійшло 1390 правок, з них робочою групою були враховані 577.

"При доопрацюванні було запропоновано обмежити максимальний розмір штрафу за найтяжчі порушення для фінансових установ", - вказано у повідомленні.

Крім того, у проекті закону встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання, внесено зміни до порядку включення до переліку осіб, пов’язаних з тероризмом, усунуто неоднозначні і оціночні формулювання та внесено ряд інших уточнень.

"Комітет вніс ряд уточнень до законопроекту та прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №2179 у другому читанні та в цілому як закон", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада Рада прийняла за основу урядовий законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Так, на початку жовтня у Верховній раді України з'явився текст урядового законопроекту №2179.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 25 вересня вніс до ВР відповідний проект закону, проте спочатку текст документа не був опублікований на сайті парламенту.

Раніше даний законопроект у ході свого засідання схвалив Кабінет міністрів.