ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фінкомітет рекомендує Раді схвалити закон про аграрні розписки

Новини » Політика     08.04.2020 - 16:24
Фінкомітет рекомендує Раді схвалити закон про аграрні розписки
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2805 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що прийняття документу дозволить підвищити простоту у користуванні, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання. Це своєю чергою сприятиме покращенню доступу агровиробників до виробничих ресурсів та фінансування.

Зокрема, передбачається нове визначення аграрних розписок (вони визначаються як боргові неемісійні цінні папери у формі електронного документу в Реєстрі аграрних розписок або в бездокументарній формі у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів); розширюється перелік суб’єктів, які можуть видавати аграрні розписки; оновлюються обов’язкові реквізити аграрних розписок тощо.

"Комітет за результатами розгляду прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити голові Верховної ради Дмитру Разумкову вчиняти будь-які дії спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раді зараз зареєстровано 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі. До розгляду всіх цих постанов підписання законопроекту №2178-10 заблоковане для спікера ВР Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського.

Підкреслимо, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Для завершення реформи Рада повинна ухвалити весь пакет земельних законопроектів, - Арахамія Суд просять заборонити Разумкову підписувати закон про ринок землі
Новини України финкомитет ВРУРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся