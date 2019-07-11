Парламент планує запровадити Реєстр педофілів

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Документ Рада прийняла в ході позачергового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується доповнення Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та інших законодавчих актів нормами, якими запроваджується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що застосовуються до осіб, які вчинили злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього (малолітньої) і страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), що не виключає осудності.

Так, проект передбачає особливий порядок застосування заходів медичного характеру, що включає в себе застосування медикаментозних засобів до педофілів під час та після відбування покарання. Передбачається, що дані заходи у вигляді хімічної кастрації можуть бути застосовані лише на підставі добровільного звернення засудженого за такі злочини, за рішенням суду і за наявності відповідного висновку судово-психіатричної та судово-медичної експертиз.

Крім того, пропонується створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, який має стати запобіжником для повторення (рецидиву) таких злочинів через поінформованість осіб, на яких законом покладено обов'язки з виховання малолітнього (малолітньої), а так само педагогічним працівником або іншим працівником освітньої організації (установи), медичної організації (установи), організації (установи), що надає соціальні послуги дітям, або іншої організації, зобов'язаним здійснювати нагляд за малолітньою особою.

Підкреслимо, профільний комітет Ради рекомендував прийняти в цілому законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів.

Нагадаємо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві великий резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства дівчинки в Одеській області є вбивство на сексуальному підгрунті.