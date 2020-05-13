Рада прийняла за основу закон про недопущення нарахувань санкцій за кредитами на час карантину

Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №3297 про недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 278 парламентарів.

Законопроект спрямований на захист суб'єктів господарювання від нарахування в період карантину і у 30-денний період після завершення карантину штрафів та пені за кредитами (позиками).

Так, пропонується внести доповнення до Господарського кодексу, згідно з яким у разі прострочення позичальником в період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання розповсюдження на території України коронавирусной хвороби (COVID-19), та / або у тридцятиденний термін після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, згідно з яким позичальнику був наданий кредит (позика) банком або іншою кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таку прострочення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Ради з питань економічного розвитку розгляне законопроект про недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.

Раніше Кабінет міністрів на засіданні підтримав законопроект, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі).