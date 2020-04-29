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Комітет Ради розгляне недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 14:46
Комітет Ради розгляне недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді також розглянуть зміни до закону про АМКУ

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку розгляне законопроект щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Зокрема, у ході засідання 29 квітня члени комітету розглянуть відповідний законопроект №3297.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (р.№3132, друге читання). Проект закону про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19) (р.№3297, н.д. Кінзбурзька В.О.)", - вказано у повідомленні.

Крім того, нардепи розглянуть законопроекти №3031 про внесення змін до ЗУ "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності, та №2030 про внесення змін до закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС).

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав законопроект, який пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі).

Як писало РБК-Україна, українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу.

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