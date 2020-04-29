ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії

Новини » Політика     29.04.2020 - 14:24
Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під держгарантії
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді сподіваються на якнайшвидше ухвалення закону Радою

Кабінет міністрів на своєму засідання підтримав законопроект, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави уряду Дениса Шмигаля.

Прем'єр-міністр сподівається, що даний закон Верховна рада ухвалить якнайшвидше.

"Уряд підтримав проект закону, який пропонує запровадити механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельній основі). Якщо підприємець не зможе показати "дохід", адже не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава... Сподіваюсь, що Верховна рада якнайшвидше підтримає законодавчі зміни", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що в рамках економічних кроків в Україні запускають іпотеку зі ставкою близько 10%.

Як писало РБК-Україна, українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, а також встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Кабмін затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для податків та ЄСВ Кабмін підтримав критерії МОЗ про відкриття ринків: тепер рішення за Держпродспоживслужби
Новини України Кабінет Міністрів Україникредитбизнес
News
On Top