Рада розгляне ветований Зеленським закон про реформу ВККС у вівторок

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада у вівторок, 13 липня, розгляне закон про відновлення діяльності Вищої кваліфкомісії суддів . Минулого тижня президент Володимир Зеленський його ветував і надав до нього пропозиції.

"Три законопроекти, які були прийняті Верховною радою, повернуті з вето президента, будуть розглянуті на цьому тижні. Один з них, як і прогнозувалося, це №3711-д, реформа ВККС. Завтра одним з перших питань ми його зможемо розглянути в залі для того, щоб продемонструвати, що ми рухаємося у напрямку судової реформи", - зазначив спікер Ради.

Так, президент Володимир Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз уже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.

Так, Рада прийняла цей документ у другому читанні в кінці червня.