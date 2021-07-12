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Рада розгляне ветований Зеленським закон про реформу ВККС у вівторок

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 11:08
Рада розгляне ветований Зеленським закон про реформу ВККС у вівторок Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада у вівторок, 13 липня, розгляне закон про відновлення діяльності Вищої кваліфкомісії суддів. Минулого тижня президент Володимир Зеленський його ветував і надав до нього пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання погоджувальної ради ВР.

"Три законопроекти, які були прийняті Верховною радою, повернуті з вето президента, будуть розглянуті на цьому тижні. Один з них, як і прогнозувалося, це №3711-д, реформа ВККС. Завтра одним з перших питань ми його зможемо розглянути в залі для того, щоб продемонструвати, що ми рухаємося у напрямку судової реформи", - зазначив спікер Ради.

Так, президент Володимир Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз уже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.

Так, Рада прийняла цей документ у другому читанні в кінці червня.

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Володимир Зеленський ВККС Дмитро Разумков Верховна рада
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